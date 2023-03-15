Doğukan Manço 19 Mayıs 1981 yılında Belçika’da Liege şehrinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Belçika’da geçen Doğukan Manço, ünlü sanatçı Barış Manço’nun büyük oğludur. Annesi Lale Manço, erkek kardeşi ise Batıkan Manço’dur.

2000-2008 yılları arasında Amerika’nın Florida eyaletinde mimarlık fakültesinde eğitim görmüştür. Doğukan Manço, öğrencilik yıllarında garsonluk ve okulun servis şoförlüğünü de yapmıştır. Bu dönem içerisinde ayrıca Florida Türk Radyosu’nda her pazar günü program yapmıştır. 2008-2010 yılları arasında sadece Barış Manço anma etkinliklerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde DJ’lik yapmaya başlamıştır. 2011 yılından itibaren profesyonel DJ olarak festival ve çeşitli organizasyonlarda yer almaya başlayan Doğukan Manço, Drift motor sporlarıyla da uğraşmaktadır.

2012 yılında “Manço Prodüksiyon” isimli bir müzik şirketi kurmuştur. Ve ilk olarak babasının 1976 yılında bestelediği “Nick the Chopper” adlı parçasını yeniden düzenlemiştir. “Bin Demlik” adını verdiği single çalışması ile müzik marketlerinde yerini almıştır. Yaklaşık 4 yıldır kariyerini DJ’lik ve müzik prodüktörlüğü üzerine kuran Doğukan Manço, ikinci teklisini 90’ların en çok ses getiren şarkılarından biri olan “Sakin Ol” parçasını, Tuğba Yurt ile yeniden yorumlamıştır. 2014 yılının en çok dinlenen parçalarından olmuştur.