Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremzedeler için sahada olduğunu belirten Manço,

"Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. Eğer kendi çocuklarınızın oyuncaklarını gönderecekseniz lütfen çocuklarınız oyuncaklarını gönderdiğinizi bilsin. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz. Burada bu çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi