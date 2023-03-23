Ünlü komedyenler Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Doğu Demirkol ile aşk yaşıyor. Çiftin ilişkisi, kahvaltı yaparken çekilen bir fotoğrafla ortaya çıktı.

Pek çok projede yer alan komedyen Doğu Demirkol, hazırladığı eğlenceli videolarla geniş kitlelerce sevilen bir isim. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde başarılı performansı çok beğenilmişti.

Duayen isimlerin oyuncu kızı Ayşe Kırca'da Hayat Bildiği Gibi adlı dizide oyunculuk yapmaktadır. Sosyal medya hesaplarından ilişkilerine dair bir açıklama yapmayan çiftin fotoğrafı çok konuşuldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi