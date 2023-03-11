" Doğru söz acıdır derler , darılma

Her çarlıya anam deye sarılma."

( Merdümi )

Buradan naçizane olarak Sayın Cumhurbaşkanımız , Erdoğan'a bazı eleştiriler yapacağım, teşbihte hata olmaz derler. Benim bu sesimi duyar veya duymaz bilemem ama değerlendirmelerini temenni ederim..

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ...

Bundan tahminen sekiz ay evvel yazımda iyi niyetli olarak bazı telkinlerde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı'na akıl vermek gibi olmasın ama gerçekleri bir vatandaş olarak söylemek durumundayım.

Çok zor bir süreciniz var. Siz sadece iktidara talip olanlar ile mücadele etmeyeceksiniz , çok büyük devletler , oluşumlar , terör örgütleri ile sınavlarınız var. Hatta savaşınız var...

Siz ve kurmaylarınız bunun bilincinde olduğunu tahmin ediyorum.

Değerli Başkanım ,

Sizi seçime eksi ile başlatacak göçmenlerdir. Belki devlet stratejik durum ile ilgili olduğu bilinmez ama çok büyük bir hata.. Milyar dolarlık zarar ve arz + talep dengesizliğin sebebiyeti. Bu millet senin Müslüman kardeşler maneviyatına bakmaz. Bilmiyoruz belki de güvenlik konsey kararıdır , orada bir paravan devlet kuracakları malum , uluslararası komplo da olabilir bilinmez.. Ülkemize iş gücü olarak yararı oldu mu ? İnkar edilemez çok , kalifiye işçi bulmak zordu...

Bu misafirlerin gidiş tarihlerini , seçim manifestosun da süre isteyerek yapacaksınız galiba ama, yararı olur mu bilmem..

Özelleştirme ; bunu da dile getirdim , ama ondan da dönüş yapılmadı. Türk milleti kendi varlıklarını özelleştirmeye sıcak bakmaz, hani bir söz var ya " Vergini öde , yol , su, elektrik olarak geri döner " Sayın Bahçeli'de buna işaret ederek kamuoyunu rahatlattı... Ama ne hikmetse geri dönüş yapıp , sus , pus oldu.. Her ne kadar hizmet veya yatırım gözükse de bilinmez...

Din konusunda her ne kadar sizin ılımlı tutumunuz gözükse de , tarikat , cemaat ve dini vakıfların arı gibi çalışıldığını herkes görüyor ve endişe ile takip ediyor.. Bunları yasaklayarak diyaneti aktif hale getirebilirdiniz , bunu fark edemeyen yok.. Diyanete bağlı hoca bile sevenler gurubu kurmuş..

Gıda perakende marketleri kooperatiflere dönüştürülmemesi veya halk marketleri ile üreticiden tüketiciye aracısız ürün yapabilirdiniz , lakin güvendiğiniz o zincirler bile size ihanet etti. Bunların mazeretine bakma ..Yok maliyet , yok döviz !!!

Gelelim terör ile mücadeleye ; Terörden daha önemli şey nüfus planlanması , Güneydoğu aynı Kobani gibi kuluçka makinesi gibi çalışıyor. İlk önce bunu engellemek için ailelerin bakabilecek kadar çocuk bilincine ulaşmasını sağlamaktır..

Bunun ile ilgili seferberlik yapılmadı .

Sizin en az dört çocuk sözünüzü tutanlar sadece Kürtler oldu. Siz dört dediniz onlar ondört çocuk yaptı..

Atatürk gibi , terörle mücadele de taviz olmayacak , bunun yanı sıra FETÖ gibi örgütler ile de mücadele edeceksin. Müslüman kardeşlerimiz dersen , yarın ülkenin başına bela...Nereden bulacağız bir Tayyip Erdoğan'da karşılarına dik dursun..... , Asa'ları ile vurun kahpe filmini sokaklarda aratmazlar bunlar...

Haa unutuyordum , bir de türban meselesi.

Bir tutturmuş ki gidiyor. Bu kadar meseleler bitti de bu mu kaldı. Türk milleti kılıf , kıyafet devrimi ile son noktayı koymuştur. Neden bu işi onur meselesi haline getiriliyor anlamakta güçlük çekiyorum..

Temennim odur ki Türk milleti seçimlerde doğru kararı vermesi.. Bu tablo iç açıcı değil.

Öyle ki Sayın Kılıçdaroğlu iyi niyetli olabilir lakin , halk da hoşnutsuzluk baş gösterdi mi iş yapma olanağı da kalmaz. Sözün kısası bu.. Bir örnek olarak teyit edeyim ; PKK bir şey talep etti mi , hadi yapılmayacak bir durum , misilleme eylem yaptı , halk nezdinde ne diyecekler , Kılıçdaroğlu geldi eyvah PKK terörü azdı.. Bunun gibi olaylar milletin motivasyonunu bozar...Bunların zararları çok.. Yabancı sermaye bile tedirgin olur...

Şimdilik bu kadar yeter sanıyorum.. Sakın deme ki hiç hizmetlerden bahsetmiyorsun..

Vallahi bu Türk milleti jüri gibi. Bende yanılma olur , onlarda olmaz...

Efsane siyasetçi merhum , İhsan Sabri Çağlayangil'in anılarında , siyasetten önemli ders çıkardığını bu cümleler ile anlatıyor..

Atatürk , 1923 yılında kurduğu Cumhuriyeti yönetirken askeri hep kışlasında tutmayı düşünmüş ve başarmış. " kışla , cami , okul ve stadyuma politika girmemeli " demiş.

Türkiye'nin temel sorunu bu,

Saygı ve Sevgilerimle.

Sağlıklı ve mutlu kalın.