Sosyal medyada yayılan, Binance CEO’su CZ’in Interpol tarafından arandığı haberlerinin etkisi ile Bitcoin 27.200$ seviyelerine kadar geri çekildi. Kripto paraları etkileyen haberlerle ilgili açıklama yapan CZ, haberleri yalanladı ve korku satışı yapan yatırımcılara verdiği “Korkuyla yapılan panik satışları ile zengin olmanız mümkün değil” mesajının ardından Bitcoin hızlı bir toparlanmayla yeni güne 28.080$ seviyelerinde başladı. Ethereum da 1.820$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Ayrıca dün Elon Musk’ın twitter logosunu Doge Coin simgesi ile değiştirmesiyle birlikte Doge Coin’de %37’lik bir yükseliş gözlemlendi.

Hafta başında makro gündemin sakin olması nedeniyle kripto piyasasındaki asıl hareketliliğe haber akışları neden oldu. Bugün sabah saatlerinde kripto piyasası bakıldığında Bitcoin ve Ethereum’un güne toparlanmalarla başladığını, altcoinlerin de majör coinleri takip ettiğini söyleyebiliriz. Kripto piyasasının toplam değeri ufak toparlanmalarla birlikte 1.14 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu %47,4, Ethereum dominasyonu ise %19,1 seviyelerinde yer alıyor. Bugün DOGE ilk sırda yer alırken, SXP, IOTX ve ZRX çift haneli kazançlarla Bitay’da en çok yükselen kripto para olarak öne çıkıyor.

Bugün makro gündemde önemli bir veri olmamakla birlikte kripto piyasasının iç dinamiklerindeki haber akışları baskın olmaya devam etmesi bekliyoruz.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, dün gelen haber akışlarıyla beraber 27.200$ seviyelerini test etse de hızlı toparlanmalarla birlikte bu sabah saatlerinde 28.080$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Yükselen kanal içerisinde hareketlilik gösteren Bitcoin, dün yaşanan düşüşle kanalın alt bandına fitil atarak tekrar kanalın içerisinde olması pozitif hareketliliğini desteklemeye devam ediyor. Güne yeşil mumla başlayan Bitcoin için yukarı yönlü hareketliliğin devamında 28285$ önemli ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 29.185$ ardından da 29.350$ seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise kanalın alt bandı olan 27.685$ önemli ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde 27.520$ ardından da 26.760$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.

DOGE TEKNİK ANALİZ

Doge, dünkü yükselişle birlikte hem 200 günlük ortalama hem de düşen majör trendini kırarak %37 civarında bir artış gösterdi. Yeni güne de yeşil mum ile başlayan Doge bu sabah saatlerinde 0.09837$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Olası yükseliş hareketinin devam etmesi halinde dün ve bugün test ettiği 0.10035$ seviyesini test etmesi beklenebilir. Bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından en son Aralık 2022 ‘de görülen 0.11204$ seviyelerine kadar bir yükselişi destekleyebilir.

Olası bir geri çekilme halinde ise 0.09212$ ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor bu seviyenin kırılması halinde düşen majör trend çizgisi olan oldukça kritik seviye 0.08728$ seviyesi test edilebilir.

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