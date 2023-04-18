Muhammed Yakut kimdir? Diyarbakırlı Muhammed Yakut kimdir, ne iş yapar?

A 101'de bu hafta neler var? A 101 aktüel katalogdaki indirimli ürünler - 13 Nisan Perşembe 2023

İsmail Saymaz Hangi Kanala Geçti? Halk TV'den Neden Ayrıldı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer el ele

İkinci Sedat Peker vakası mı? Muhammed Yakut’tan şok ifşa!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıca zeytinyağını, makyaj çıkarmak ve temizlemek içinde kullanabilirsiniz.

7-Metobolizmayı hızlandırır: Zeytinyağı metobolizmamızı hızlandırarak kilo vermemize de katkı sağlar.

6- Saç derisini nemlendirir: Zeytinyağı saç derisini nemlendirerek kaşıntı ve kuruluğu azaltır. Ayrıca saça canlılık verir.

5-Cildi korur: Zeytinyağı cildi korur, kırışıkları azaltır ve cilde parlaklık sağlar.

4-Kemikleri güçlendirir: Zeytin yüksek oranda kalsiyum içerir. Kalsiyum da kemiklerimizin yapı taşıdır. Bitkisel yağ olan zeytinyağı da kemikleri güçlendirir ve korur.

1-Karaciğeri temizler: Zeytinyağı karaciğerin fonksiyonunun artmasına yardımcı olur ve karaciğerimizi temizler.