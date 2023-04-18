1-Karaciğeri temizler: Zeytinyağı karaciğerin fonksiyonunun artmasına yardımcı olur ve karaciğerimizi temizler.

2-Sindirim sistemini düzenler: Zeytinyağı, yüksek oranda içerdiği antioksidanla sindirim sistemimizi düzenleyerek, bağırsaklarımızın düzenli çalışmasını sağlar.

3-Kalp sağlığını destekler: Zeytinyağı, içerdiği bileşenler sayesinde kalp hastalıklarına karşı korur.

4-Kemikleri güçlendirir: Zeytin yüksek oranda kalsiyum içerir. Kalsiyum da kemiklerimizin yapı taşıdır. Bitkisel yağ olan zeytinyağı da kemikleri güçlendirir ve korur.

Son dönemin popüler konusu; yararlı bakteri “probiyotik” Son dönemin popüler konusu; yararlı bakteri “probiyotik”

5-Cildi korur: Zeytinyağı cildi korur, kırışıkları azaltır ve cilde parlaklık sağlar.

6- Saç derisini nemlendirir: Zeytinyağı saç derisini nemlendirerek kaşıntı ve kuruluğu azaltır. Ayrıca saça canlılık verir.

7-Metobolizmayı hızlandırır: Zeytinyağı metobolizmamızı hızlandırarak kilo vermemize de katkı sağlar.

Ayrıca zeytinyağını, makyaj çıkarmak ve temizlemek içinde kullanabilirsiniz.

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