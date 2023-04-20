Avantajları:

Altyapı: Doğal gaz, boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali gibi mevcut altyapılar sayesinde kolayca taşınabilir ve depolanabilir. Bu, enerji üretiminde doğal gazın kullanılmasını kolaylaştırır.

Kullanım alanları: Doğal gaz, elektrik üretiminin yanı sıra ısıtma, soğutma ve sanayi süreçlerinde de kullanılabilir. Bu, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve enerji güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunur.

Esneklik: Doğal gaz, enerji üretiminde esnek bir seçenektir. Gaz türbinleri ve kombine çevrim santralleri gibi enerji üretim teknolojileri hızlı bir şekilde başlatılabilir ve durdurulabilir. Bu, elektrik talebindeki değişimlere hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.

Enerji verimliliği : Doğal gaz, yüksek enerji verimliliğine sahip bir yakıttır. Bu, enerji üretimi için daha az yakıt kullanılması ve daha düşük maliyetler anlamına gelir.

Temiz yanma: Doğal gaz, enerji üretiminde kullanılan diğer fosil yakıtlara (kömür ve petrol) göre daha temiz bir yanma sağlar. Yanma sırasında daha az karbon dioksit (CO2), kükürt dioksit (SO2) ve azot oksit (NOx) emisyonu üretir. Bu, hava kirliliği ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunur.

Dezavantajları:

Fosil yakıt: Doğal gaz, fosil yakıt olması nedeniyle sınırlı bir kaynaktır ve bir gün tükenme riski bulunmaktadır. Ayrıca, doğal gazın kullanılması sera gazı emisyonlarına ve iklim değişikliğine katkıda bulunur.

Fiyat dalgalanmaları: Doğal gaz fiyatları, uluslararası enerji piyasalarındaki arz ve talep dengesine ve jeopolitik faktörlere bağlı olarak dalgalanabilir. Bu, enerji maliyetlerinde ve enerji güvenliğinde belirsizliklere neden olabilir.

Sızıntılar ve kazalar: Doğal gaz, yanıcı ve patlayıcı bir madde olduğu için, sızıntılar ve kazalar ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.,

Çevresel etkiler: Doğal gazın çıkarılması ve taşınması sırasında, çevreye zarar veren hidrolik kırma (fracking) gibi yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler, yer altı suyu kirliliği, metan sızıntıları ve yerel ekosistemlere zarar verme potansiyeline sahiptir.

Yatırım maliyetleri: Doğal gaz enerji üretim tesislerinin inşası ve doğal gaz altyapısının (boru hatları, LNG terminalleri vb.) geliştirilmesi önemli yatırım maliyetleri gerektirir.