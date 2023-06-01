BOTAŞ, 1 Haziran 2023 itibariyle geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Kısa adı BOTAŞ olan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş 1 Haziran itibariyle geçerli olacak tarifeye ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren doğal gazda herhangi bir zam olmayacağı belirtildi.

BOTAŞ açıklamasında, "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlan esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı. ANKARA (İGFA)