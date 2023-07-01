Yemeklere ve soslara lezzet katmanın yanı sıra, sağlık açısından pek çok faydası bulunan sarımsakta ; protein, kalsiyum, selenyum, potasyum, demir, E vitamini, B grubu vitaminleri ve C vitamini içerir. Peki, sarımsağın faydaları nelerdir? İşte sarımsağın faydaları...

Sarımsağın Faydaları Nelerdir?

-Sarımsak doğal antibiyotiktir ve antimikrobiyal etkiye sahiptir. Bu nedenle iltihabı ve enfeksiyonu geçirir. Örneğin, diş eti iltihabınız olduğunda, ağrıyan bölgeye 1 diş sarımsak koyar ve bir süre bekletirseniz, sarımsak iltihabınızı çekecektir ve ağrınız hafifleyecektir.

-İnsülin salınımını artırarak şeker hastalarında kan şekeri seviyesini düzenler.

-Hipertansiyonu azaltır.

-LDL (kötü) kolesterolü etkili bir şekilde önler.

-Kalp sağlığını korur.

-Yaraları iyileştirir. Yara olan bölgeye 2 adet ezilmiş sarımsak yerleştirebilirsiniz. Sarımsağın, arı sokmalarında da tedavisi edici özelliği vardır.

-Yapısındaki doğal kükürt sayesinde vücuttan ağır metallerin atılımını kolaylaştırabilir.

-İçeriğindeki zengin E vitamini sayesinde saç ve cilt için fayda sağlar.

-Sarımsakta Alzheimer'ı ve demansı önleyen antioksidanlar bulunur.

-Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.

Günde Kaç Diş Sarımsak Tüketebiliriz?

Sarımsak gün içinde 2 dişten fazla tüketilmemelidir.