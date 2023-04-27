Alternatif tatil seçeneklerini değerlendirmek isteyen, şehir yaşamının stresli ortam ve kalabalığından uzaklaşmayı arzulayanların dört gözle beklediği CNR Camp & Caravan İstanbul – Kamp ve Karavan, Doğa Sporları Fuarı başladı.. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başlayan fuar 30 nisan’a kadar ziyaretçilere açık.

Özellikle son dönemde kalabalığı giderek artan şehirlerin ve alternatif tatil anlayışlarının ön plana çıkmasıyla karavan, kamp, doğa ve su sporlarına ilgi oldukça arttı. Doğa ile iç içe olmayı tercih eden binlerce doğaseverin bir araya geleceği CNR Camp & Caravan İstanbul – Kamp ve Karavan, Doğa Sporları fuarı 7’den 77’ye her yaşta ziyaretçisine hitap ediyor.

Fuarın Radyo Sponsorları Pal FM, Pal Station, Pal Nostalji ve Pal Doğa radyoları. Camp & Caravan İstanbul Fuarı’nda Pal FM, Pal Station, Pal Nostalji ve Pal Doğa radyolarının canlı yayınlarını dinleyebilecek, sevdiğiniz programcılarla tanışabilecek, müzik ve eğlence dolu anlar yaşayacaksınız. Ayrıca radyolarda yapılacak çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacaksınız.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan fuarda; çadır, kamp ve karavan ekipmanları, outdoor ekipmanları ve tiny house gibi pek çok ürünle ilgilenen profesyoneller ile birlikte amatör doğa tutkunları tarafından da yoğun ilgi görecek. Aralarında Avis Caravan, SPX, Salomon, Merrell, Vault ve Jack Wolfskin gibi pek çok lider markanın bulunacağı her bütçeye uygun ürünün bulunacağı Camp & Caravan İstanbul, 30 Nisan Saat: 18.00’e kadar ziyarete açık olacak.

Camp & Caravan İstanbul Fuarı’nda neler mi var?

Yüzlerce markanın en yeni ürün ve hizmetlerini keşfetmek

Kamp ve karavan ekipmanları, aksesuarları, giyim, ayakkabı, çadır, uyku tulumu, sırt çantası, outdoor ürünleri gibi doğa sporları malzemeleri ve daha fazlasını bulmak

Kamp ve karavan seyahatleri için en güzel rotaları öğrenmek

Kamp ve karavan dünyasının uzmanları, influencer ve youtuberlarla sohbet etmek

Eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirmek

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi