Isparta ve Niğde'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 2022-2023 Türkiye Okul Sporları Basketbol Genç-A Kız-Erkek Yarı Final müsabakalarına katılan Doğa Koleji'nin 5 takımı Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final Müsabakalarına Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 32 takım, 384 sporcu katıldı.

Takım sporlarında 6 dünya şampiyonluğu, çok sayıda Türkiye ve il şampiyonlukları bulunan Doğa Koleji, 2022-2023 Sezonu Türkiye Okul Sporları Basketbol Genç-A Kız-Erkek Yarı Final müsabakalarındaki mücadeleleri ile 5 takımla Türkiye Finalleri'ndeki yerini aldı.

Yarı finallerin sonunda Doğa Koleji'nin Bursa Özlüce Kampüsü Genç Erkekler, Şişli Kampüsü Genç Erkekler, Gaziantep Kampüsü Genç Erkekler, Haliç Kampüsü Genç Kızlar, Kayseri Kampüsü Genç Kızlar takımları 1-6 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak finallerde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, "Bize bu gururu yaşatan tüm takımlarımızla gurur duyuyor, en iyi dereceleri alacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı. (AA)