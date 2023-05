Müziğin ön planda olduğu tüm bu keyifli aktivitelerde konforlu kullanıma ve yüksek performansa sahip hoparlör modelleri hep yanımızda oluyor.

Baharın gelmesiyle kapalı mekanlarda yapılan aktiviteler yerini açık havada ve doğada yapılan keyifli etkinliklere bırakıyor. Gün boyu doğa yürüyüşü yaparak bisiklet sürerek, denize girerek geçirilen saatlerden sonra, bahçe partileri, sahil buluşmaları veya kamp ateşi etrafındaki sohbetlerle gün keyif içinde sonlanıyor. Bu aktivitelerde yanınızda olacak birbirinden dayanıklı ve güçlü performansa sahip hoparlör modellerini sizler için derledik.

Denizin keyfini müzikle çıkarın

Deniz kenarında geçirilecek etkinliklerde JBL Go 3 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, IP67 sertifikalı suya ve toza dayanıklı gövde yapısıyla her ortamda müzik keyfinize devam etmenizi sağlıyor. “JBL Pro Sound” özelliği sayesinde yüksek ve güçlü ses deneyimi yaşatan JBL Go 3, telefondan, tabletten veya diğer Bluetooth özellikli cihazlardan kablosuz olarak müzik yayını gerçekleştirebiliyor.

Yürüyüşlerinizde müzik size eşlik etsin

Doğada yapılacak yürüyüşler hem ruhunuza hem de bedeninize çok iyi gelecek. Yürüyüş sırasında klipsi sayesinde çantaya, kemere ya da dilediğiniz herhangi bir yere takabileceğiniz JBL Clip 4 Bluetooth Hoparlör ile müziğinizi dinlemeye devam edebilirsiniz. IP67 sertifikalı suya, toza dayanıklı yapısıyla doğaseverlerin yanlarından ayırmayacağı JBL Clip 4 Bluetooth Hoparlör, 10 saate ulaşan çalma süresine sahip.

Kamp ateşinde dahi çevrimdışı kalmayın

Bir kamp ateşi etrafında arkadaşlarınızla sohbet ederken; online olmaya ve müzik dinlemeye devam etmek istiyorsanız JBL’in elektronik cihazları şarj edebilen modeli tam size göre. Powerbank özelliği sayesinde müziğe ara vermeden elektronik cihazlarınızı şarj etmenizi sağlayan JBL Charge 5, IP67 yalıtım standardındaki su ve toz geçirmeyen yapısı ve 20 saate varan çalma süresi ile her ortamda güvenle kullanılabiliyor.

Sahil buluşmalarınızı renklendirin

Güneş batarken sahilde arkadaşlarla bir araya gelerek müzik dinlemek pek çoğumuz için yaz akşamlarının vazgeçilmezlerinden… JBL Pulse 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, yüksek kaliteli JBL sesinin yanı sıra 360 derecelik LED ışık gösterisi ile akşamınızı renklendiriyor. IP67 su geçirmez tasarımına sahip JBL Pulse 5, tek bir şarjla 12 saate kadar müzik çalma süresi ile dilediğiniz her an size eşlik ediyor.

Partinizi karaoke ile canlandırın

Yazın gelmesiyle akşam partilerinin yeni mekanı artık evlerin bahçeleri… Karaoke yapmanıza olanak sağlayan dijital mikrofonu ile eğlencenize yeni bir boyut kazandıran JBL PartyBox Encore, aynı zamanda müziğin ritmiyle senkronize olan ışık gösterisi ile eğlencenize renk katıyor.

Gün boyu süren pikniklerde müziğiniz de yanınızda

Havaların ısınmasıyla birlikte gün boyu süren piknikler de rutinimiz olacak. 12 saatlik bir müzik deneyimi sunan Flip 6, aynı zamanda bağlantı ve dayanıklılık özellikleriyle pikniklerinizin vazgeçilmezleri arasında olacak.

Pedalı çevirin ve müziğinize dalın

Sadece 300 gr. ağırlığında olan ve her yere rahatlıkla taşınabilen Marshall Willen, 15 saatten fazla çalma süresiyle bisiklet gezilerinizde yol arkadaşınız olacak.

