"Doctor Who" sadece yeni sezonuyla değil, özel bölümüyle de geri döndü. Bunun şimdi, sonraki üç özel bölümde bizi ne bekleyeceğimizi söyleyen yeni bir fragmanı var.

"Doctor Who" İngiliz yayıncı BBC One'a 14. sezon için geri dönüyor.

Ama ondan önce zamanda yolculuk serisinin 60. yıl dönümüne özel bir bölüm bizi bekliyor.

Şimdi, bize üç bölümün başlıklarını ve ne hakkında olabileceklerine dair bir ipucu veren yeni bir fragman yayınlandı.

" Doctor Who " dünyasında tekrar dönüyor . BBC tarafından yeni yayınlanan en son fragman , aksiyon dolu sahneler ve şaşırtıcı açıklamalarla dolu.

Her şeyden önce, BBC dizisinin 60. yıl dönümünü kutlamak için yayınlanacak üç bölümün adlarını nihayet biliyoruz: "The Star Beast", "Wild Blue Yonder" ve "The Giggle".

The Star Beast'in fragman bölümünde karınca benzeri uzaylıların Dünya'ya saldırdığını görüyoruz.

"Wild Blue Yonder"da David Tennant'ın canlandırdığı Doktor ve yardımcısı Donna (Catherine Tate) alışılmadık bir yerde görünüyorlar. Buradaki kuyulardan tuhaf mavi bir sis süzülüyor.

"The Giggle" daha sonra kahramanlarımızı, Neil Patrick Harris'in (" How I Met Your Mother ") canlandırdığı , daha önce bilinmeyen bir kötü adamla tuhaf bir dansa sokuyor. Sahne biraz, Jigsaw'un " Testere " film serisindeki ölümcül oyununu anımsatıyor.

Ancak bariz olana ek olarak, kısa videonun bize gösterdiği hala açıklanamayan ve şaşırtıcı sahneler var. Donna'nın şoka girdiğini ve Yasmin Finney'nin (" Heartstopper ") karakteri Rose ile tanıştığını görüyoruz . Billie Piper ("Bir Telekızın Gizli Günlüğü"), 2005'ten 2013'e kadar Dokuzuncu ve Onuncu Doktorların refakatçisiyken aynı adı taşıyordu.

Dizinin ilk bölümünü çeken Russell T. Davies, yeni Doctor Who bölümleriyle ilgili resmi bir açıklamada, yeni yıl dönümü bölümlerinin "Doktor'un şimdiye kadarki en büyük macerasının yalnızca başlangıcı" olacağının sözünü veriyor.

Zaman yolculuğu serisinin yıl dönümünü kutlayan üç özel bölümün ardından Tennant ve Tate, doktor ve refakatçi rollerini Ncuti Gatwa (" Sex Education ") ve Millie Gibson'a ("Coronation Street") devredecek . Gatwa 15. Doktor olur ve Gibson, arkadaşı Ruby'yi oynar. Yeni ikilinin yer aldığı ilk bölüm Noel tatilinde BBC One'da yayınlanacak.

BBC ayrıca yeni Doctor ikilisine 14. Sezon boyunca Jonathan Groff (" Hamilton ") ve " RuPaul's Drag Race " galibi Jinkx Monsoon'un katılacağını duyurdu .