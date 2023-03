En güncel Game Ready Sürücüsü, Cyberpunk 2077'nin Ray Tracing:Overdrive Modunun ön izlemesini en iyi şekilde sunmak için Game Ready optimizasyonlarını içeriyor. Sürücü aynı zamanda Deceive Inc.'in DLSS 2 ile geliştirilmiş sürümü, Forza Horizon 5'in DLSS 3 güncellemesi, The Last of Us Part I 'in DLSS 2 lansmanı, Smalland: Survive the Wilds’ın DLSS 2 ile geliştirilmiş erken erişim sürümü ve Resident Evil 4 gibi sürümleri destekliyor!

Diablo IV’e Open Beta’da Peş Peşe DLSS 2 ve DLSS 3 Yükseltmeleri Geliyor!

GeForce Oyuncuları, Diablo IV Open Beta erişime açılır açılmaz DLSS 2 performans yükseltmesi alacak. Merakla beklenen Diablo IV 6 Haziran'da çıktığındaysa, RTX 40 Serisi oyuncuları DLSS 3'ü etkinleştirerek daha hızlı performansı deneyimleyebilecek.

Cyberpunk 2077 Ray Tracing: Overdrive Mode’un Ön İzlemesi İçin Nefesler Tutuldu!

Cyberpunk 2077’nin halihazırda inanılmaz görsellerini tam ışın izlemeyle geliştiren Overdrive Modu’nun ön izlemesinde en iyi performansı yakalamak için Game Ready Sürücüsü’nün biçilmiş bir kaftan olduğunu söylemek mümkün!

11 Nisan'da çıkacak olan Cyberpunk 2077'nin Ray Tracing: Overdrive Modu’nun ön izlemesi, tam ışın izlemenin heyecan verici geleceğine kısa bir bakış atmayı mümkün kılıyor! Nefes kesici tam ışın izleme geliştirmeleri ve performans optimizasyonları içinse CD PROJEKT RED ile birlikte çalışmalar devam ediyor.

DLSS 3’le Daha Heyecanlı Bir Forza Horizon 5 Deneyimi!

28 Mart'ta Forza Horizon 5’e gelecek DLSS 3 desteğiyle, OpenCritic tarafından tüm yarış oyunları arasında şu anda en yüksek puana erişmiş olan yarış oyunu da yeni bir güncelleme almış olacak.

Forza Horizon 5, 28 Mart'ta NVIDIA DLSS 3 ve NVIDIA Reflex desteğiyle bir güncelleme alacak. Bu güncellemeyle, DLSS 3 etkinleştirildiğinde, GeForce RTX 40 Serisi GPU'ların 4K'da her ayar maksimumdayken 120 FPS bariyerini aşması mümkün olacak.

DLSS Süper Çözünürlük Yükseltmeleri Hız Kesmiyor

Hem Unreal hem de Unity için kullanılabilen DLSS 2 eklentileri ve NVIDIA Developer web sayfasından herkese açık olarak sunulan entegrasyon belgeleriyle, DLSS 2 oyunlara bir gün gibi kısa bir sürede eklenebiliyor ve milyonlarca GeForce RTX oyuncusuna üstün bir deneyim sunuyor. Bu entegrasyon kolaylığı, DLSS 2’nin gişe rekorları kıran filmlerden bağımsız oyunlara kadar her şeyde kullanılması daha da kolay hale geliyor.

NVIDIA’nın yeni Game Ready Sürücüsü, aşağıdaki oyunlar için DLSS yükseltmesi sunuyor:

o Deceive Inc.: DLSS 2 yükseltmesine sahip

o Smalland: Survive the Wilds: 29 Mart’ta DLSS 2 yükseltmesi alacak

o The Last of Us Part I: 28 Mart’ta DLSS 2 yükseltmesi alacak

DLSS Dünyaca Ünlü Oyunlar Tarafından Büyük Bir Hızla Benimsenmeye Devam Ediyor

Oyun geliştiricileri, en yüksek performans için NVIDIA DLSS'i kullanmaya devam ediyor. Diablo IV, Forza Horizon 5, The Last of Us Part I da DLSS oyunları listesinde yerini alanlardan oluyor.

270’ten fazla oyun ve uygulama’da yapay zeka destekli bir performans hızlandırıcı olan NVIDIA DLSS desteğiyle en iyi kullanıcı deneyimi sağlandı. Bu teknolojinin en son sürümü olan DLSS 3’se, piyasaya sürülen 29 oyunda bulunuyor ve ilgili lansmanlarının ilk altı ayında DLSS 2'den 7 kat daha hızlı benimsendiği görülüyor.

Game Ready Sürücüsü Daha Fazlasına Hazır!

NVIDIA’nın Diablo IV open beta için Game Ready Sürücüsü, aşağıdaki özellikleri de beraberinde getiriyor:

Resident Evil 4 için Sıfırıncı Gün Optimizasyonu geliyor

Aşağıdakiler dahil olmak üzere 4 yeni oyuna GeForce Experience optimal ayarları ekleniyor:

Kerbal Space Program 2 Last Epoch Like a Dragon: Ishin! Wo Long: Fallen Dynasty



YENİGÜN HABER MERKEZİ