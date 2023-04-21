Yayınlanan her yeni sürücüsüyle, oyunculara GeForce RTX ekran kartlarında, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda mümkün olan en iyi deneyimi sağlayan Game Ready optimizasyonları, çeşitli geliştirmeler ve daha da fazlasını içeriyor. Ek olarak, yeni sürücü 5 yeni G-SYNC uyumlu oyun monitörünü destekliyor.

DLSS Sektör Standartları Belirlemeye Devam Ediyor

Geçen hafta NVIDIA, önizlemesinde yer alan devrim niteliğindeki oyun grafiklerinin hemen ardından "orta sınıf GPU'ların yeni kralı" olarak adlandırılan GeForce RTX 4070’i piyasaya sürdüğünü duyurmuştu.

NVIDIA DLSS destekli oyun ve uygulamaların sayısı artırmak için sürekli çalışıyor. Bu hafta DLSS desteği alan oyunlarla birlikte bu sayı 290’a ulaşıyor.

· Bleak Faith: Forsaken - (DLSS 2- desteği ile erişime açık)

· Romancelvania - (DLSS 2- desteği ile erişime açık)

· Sherlock Holmes The Awakened - (DLSS 2- desteği ile erişime açık)

Game Ready’de Dahası Var!

Aşağıdakiler için Sıfırıncı Gün Optimizasyonları:

STAR WARS Jedi: SurvivorTM

Dead Island 2

5 yeni G-SYNC Uyumlu oyunda destek:

AOC Q27G3Z

AOC U32G3X

Dell G2524H

Dell G2724D

Dell AW2724DM

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