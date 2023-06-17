Fahriye Evcen ile yaptığı evlilikle gündemde kalan Burak Özçivit, başarıyla sürdürdüğü Kuruluş Osman dizisinin 130. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi çekimlerini tamamlayan oyuncu, yeni teklifler almaya başladı.

Burak Özçivit ile Mert Yazıcıoğlu birlikte baba-oğul

Burak Özçivit OGM Pictures şirketinde ortak olan Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Berber filmi için teklif aldı. Netflix için planlanan bu filmde başrolü üstlenecek olan Özçivit, senaryosunu Mehmet Ercan Erdem'in kaleme aldığı aksiyon türündeki yapımın çekimlerine temmuz ayında başlanacak. Eğer teklifi kabul ederse, Mert Yazıcıoğlu ile baba-oğul rollerini paylaşacak.