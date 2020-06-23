Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
İstanbul'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
İstanbul'da hasar tespit çalışmalarına başlandı
Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
Camiler 5 vakit cemaatle namaza...
Kovid-19'da test sayısı 3 milyonu geçti
Kovid-19'da test sayısı 3 milyonu...
İstanbul'da sağanak, hortum ve sel meydana geldi
İstanbul'da sağanak, hortum ve sel...
HACI ADAYLARININ PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK ?
HACI ADAYLARININ PARASI NE ZAMAN...

Zahide Yetiş, Sosyal İzolasyon Kurallarına Uydu

“Nefes aldıran hijyen” sloganıyla ev hanımlarının temizlikteki vazgeçilmezi olan Bingo Oxyjen, sevilen isim Zahide Yetiş ile 3. yılında da birlikte…

Zahide Yetiş, Sosyal İzolasyon Kurallarına Uydu

Yeni normallerle yaşadığımız bu dönemde Bingo Oxyjen ailesinin yeni ürünlerinin tanıtım filmi çekiminde, gerekli strerilizasyon ve hijyen tedbirleri alınarak, sosyal mesafenin korunmasına titizlikle dikkat edildi.

Her şeyin başının sağlık ve hijyen olduğunu dile getiren Yetiş “ Özellikle pandemi döneminde, evde daha fazla vakit geçirdiğimiz günlerde gördük ki ev temizliğinde hijyen her zamankinden daha önemli… Bingo Oxyjen ile işbirliğimizin 3. yılındayız. Çamaşır suyu, jel ve sprey kategorileriyle başlayıp genişleyen ürün ailesinde yepyeni iki formüle sahip toz ve sıvı deterjanı anlatacağım. Oxyjen ailesinin portföyüne kattığı yeni çamaşır deterjanları ile birlikte artık sadece yüzeylerimizi değil, çamaşırlarımızı da “oxyjen”leyeceğiz, içimiz rahat bir şekilde hijyene, çamaşırlarımızda da kavuşacağız.”dedi.

‘Her şeyin başı sağlık ve hijyen. Nefes aldıran cevaplar Bingo Oxyjen’den’ sloganı ile çekilen film tüm kanallarda ve dijital platformlarda seyirci ile buluşacak.

Anahtar Kelimeler:
Zahide Yetiş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.