Zahide Yetiş, Sosyal İzolasyon Kurallarına Uydu

Yeni normallerle yaşadığımız bu dönemde Bingo Oxyjen ailesinin yeni ürünlerinin tanıtım filmi çekiminde, gerekli strerilizasyon ve hijyen tedbirleri alınarak, sosyal mesafenin korunmasına titizlikle dikkat edildi.

Her şeyin başının sağlık ve hijyen olduğunu dile getiren Yetiş “ Özellikle pandemi döneminde, evde daha fazla vakit geçirdiğimiz günlerde gördük ki ev temizliğinde hijyen her zamankinden daha önemli… Bingo Oxyjen ile işbirliğimizin 3. yılındayız. Çamaşır suyu, jel ve sprey kategorileriyle başlayıp genişleyen ürün ailesinde yepyeni iki formüle sahip toz ve sıvı deterjanı anlatacağım. Oxyjen ailesinin portföyüne kattığı yeni çamaşır deterjanları ile birlikte artık sadece yüzeylerimizi değil, çamaşırlarımızı da “oxyjen”leyeceğiz, içimiz rahat bir şekilde hijyene, çamaşırlarımızda da kavuşacağız.”dedi.

‘Her şeyin başı sağlık ve hijyen. Nefes aldıran cevaplar Bingo Oxyjen’den’ sloganı ile çekilen film tüm kanallarda ve dijital platformlarda seyirci ile buluşacak.