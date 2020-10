Yemin Dizisi 264. Bölüm fragman izle

Reşit’in planı işler ve Emir de artık elindedir. Reşit, kırılan onurunu Emir’in canını yakarak düzeltmek ister. Feride gördüklerinden ötürü kahrolur. Artık birlikte mahsur kalan Emir ile Feride kaçmayı başarabilecek mi? Yaşanan her şeye rağmen evliliğe doğru doludizgin giden Narin ile Kemal’in mutluluklarına diyecek yoktur. Kumru ise bu sefer taktik değiştirir, hedefinde Masal vardır. Her geçen dakika daha da çığırından çıkan Kumru Masal için nasıl bir kötülük düşünüyordur. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir’in öyküsü hafta içi her gün 20:45’te Yemin ile Kanal 7’de…