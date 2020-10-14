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Yemin 274. Bölüm fragman izle

Feride, bodrumda Emir’in kollarına bayıldı. Bunu gören Songül durumu avantaja çevirir ve ikiliyi bodruma kilitler. Feride ile Emir kilitli kaldıkları bodrumda geçirdikleri vakitten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kemal artık bu oyuna bir son vermenin zamanı geldi düşüncesiyle Kumru’ya ters köşe yapar. Narin ile baş başa geçirdikleri yemekte her şeye yeniden başlamaya karar verirler. Kendini daha iyi hisseden Narin kırıp döktüklerini düzeltmek için elinden geleni yapacağını söyler. Kumru ise toparlanıp ayağa kalkmaya çalışan Narin’i yıkmak için daha da hırslanır. Kumru’nun yeni planı ne?

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