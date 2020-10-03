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TV8 KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN İZLE

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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Kırmızı OdaBinnur KayaPPSİKİYATRİSTDoktorTV8 YENİ DİZİGERÇEK HİKAYEALYA
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