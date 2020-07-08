Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona koronavirüs survivor salgın
Meşru Trablus hükümetine desteğimiz devam edecek
Meşru Trablus hükümetine desteğimiz devam...
BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü
BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını...
Terör örgütü YPG/PKK bir haftada ikisi kız 4 çocuğu daha kaçırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir haftada...
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmaları yeniden başladı
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama...
İngiliz Büyükelçiden Türkiye'ye gelecek Britanyalı turistlere 'güvenli turizm' mesajı
İngiliz Büyükelçiden Türkiye'ye gelecek Britanyalı...

TRT’nin “Tövbeler Olsun” Dizisinden İlk Kareler Geldi

TRT 1’in çok yakında izleyiciyle buluşacağı 'Tövbeler Olsun' dizisi ekranlara "merhaba" demek için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde motor diyen diziden ilk kareler geldi.

TRT’nin “Tövbeler Olsun” Dizisinden İlk Kareler Geldi

Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can’ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar’ın yer aldığı “Tövbeler Olsun” dizi setinden keyifli anlar yansımaya başladı. Çekimleri de bir o kadar neşeli geçen sıcacık aile komedisi “Tövbeler Olsun” yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sıcacık bir aile komedi dizisi

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding’in patronu Namzet Horanta’nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Proje tasarımı Hasan Kaçan’a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor. 

Anahtar Kelimeler:
TrtTÖVBELER OLSUNGüven Kıraçİpek TuzcuoğluErkan Can
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.