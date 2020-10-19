Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın koronavirüs survivor corona korona
Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu layıkıyla hayata geçiremiyoruz
Genç bir nüfusa sahibiz ama...
Ermenistan savaş suçu işliyor
Ermenistan savaş suçu işliyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 282 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu
Sahte içkiye 10 günde büyük...
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha...

TRT’nin “Büyük Düşler Büyük İşler” Belgeselinde Gerçeğe Dönüşen Hayaller

TRT Belgesel, Türkiye’nin dört bir yanında imkansızlıklar içinde kurulan hayallerin, büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirmeye devam ediyor. “Büyük Düşler Büyük İşler” belgeseli yarın yeni bölümünde, konuşmayı öğrenmeden önce müzik aleti çalmayı öğrenen yetenekli çocukların yaşadığı topraklara, müziğin sesine doğru uzanan bir hikâyeyi izleyicinin beğenisine sunuyor.

TRT’nin “Büyük Düşler Büyük İşler” Belgeselinde Gerçeğe Dönüşen Hayaller

Belgeselde İç Mimar Ayşe Senem Göral ve Sanat Yönetmeni Yelkan İşkorkutan yetenekli
ekibiyle Türkiye’nin dört bir yanına uzanıyor. Dikkat çeken hikayelerin kahramanlarıyla
buluşup, onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturuyor.
İlham veren hikayeleri yaratıcılıkla buluşturup muhteşem projelere dönüştüren TRT
Belgesel’in sevilen yapımı “Büyük Düşler Büyük İşler”, yeni bölümünde Tekirdağ’ın Malkara
ilçesinde bulunan Murat Erbay Ortaokulu’na doğru, müzikte çok yetenekli çocukların
hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyor.
Doğduklarından beri müziğin içinde büyüyen ve her biri ufak yaşlardan itibaren nota
bilmemelerine rağmen enstrüman çalan bu çocukların hayatı, idealist bir müzik öğretmenin
çabalarıyla bir başarı hikayesine dönüşüyor. Belgesel ekibi de hem yetenekli küçük
müzisyenlerin hem de yaptıklarıyla onların kahramanı olan müzik öğretmeninin hikâyesine
tanıklık ederken, hayallerine de kavuşmalarını sağlıyor.
“Büyük Düşler Büyük İşler” belgeseli 5. bölümüyle 18 Ekim Pazar (yarın) saat 12.30 ve
22.00’de TRT Belgesel’de.

Anahtar Kelimeler:
TrtBüyük Düşler Büyük İşlerAyşe Senem GöralYelkan İşkorkutanMurat Erbay Ortaokulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.