Belgeselde İç Mimar Ayşe Senem Göral ve Sanat Yönetmeni Yelkan İşkorkutan yetenekli
ekibiyle Türkiye’nin dört bir yanına uzanıyor. Dikkat çeken hikayelerin kahramanlarıyla
buluşup, onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturuyor.
İlham veren hikayeleri yaratıcılıkla buluşturup muhteşem projelere dönüştüren TRT
Belgesel’in sevilen yapımı “Büyük Düşler Büyük İşler”, yeni bölümünde Tekirdağ’ın Malkara
ilçesinde bulunan Murat Erbay Ortaokulu’na doğru, müzikte çok yetenekli çocukların
hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyor.
Doğduklarından beri müziğin içinde büyüyen ve her biri ufak yaşlardan itibaren nota
bilmemelerine rağmen enstrüman çalan bu çocukların hayatı, idealist bir müzik öğretmenin
çabalarıyla bir başarı hikayesine dönüşüyor. Belgesel ekibi de hem yetenekli küçük
müzisyenlerin hem de yaptıklarıyla onların kahramanı olan müzik öğretmeninin hikâyesine
tanıklık ederken, hayallerine de kavuşmalarını sağlıyor.
“Büyük Düşler Büyük İşler” belgeseli 5. bölümüyle 18 Ekim Pazar (yarın) saat 12.30 ve
22.00’de TRT Belgesel’de.
TRT’nin “Büyük Düşler Büyük İşler” Belgeselinde Gerçeğe Dönüşen Hayaller
TRT Belgesel, Türkiye’nin dört bir yanında imkansızlıklar içinde kurulan hayallerin, büyük işlere nasıl dönüştüğünü ekranlara getirmeye devam ediyor. “Büyük Düşler Büyük İşler” belgeseli yarın yeni bölümünde, konuşmayı öğrenmeden önce müzik aleti çalmayı öğrenen yetenekli çocukların yaşadığı topraklara, müziğin sesine doğru uzanan bir hikâyeyi izleyicinin beğenisine sunuyor.
19 Ekim 2020 Pazartesi 14:23
Belgeselde İç Mimar Ayşe Senem Göral ve Sanat Yönetmeni Yelkan İşkorkutan yetenekli