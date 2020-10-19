TRT’nin “Büyük Düşler Büyük İşler” Belgeselinde Gerçeğe Dönüşen Hayaller

Belgeselde İç Mimar Ayşe Senem Göral ve Sanat Yönetmeni Yelkan İşkorkutan yetenekli

ekibiyle Türkiye’nin dört bir yanına uzanıyor. Dikkat çeken hikayelerin kahramanlarıyla

buluşup, onları hayal ettikleri mekanlara kavuşturuyor.

İlham veren hikayeleri yaratıcılıkla buluşturup muhteşem projelere dönüştüren TRT

Belgesel’in sevilen yapımı “Büyük Düşler Büyük İşler”, yeni bölümünde Tekirdağ’ın Malkara

ilçesinde bulunan Murat Erbay Ortaokulu’na doğru, müzikte çok yetenekli çocukların

hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyor.

Doğduklarından beri müziğin içinde büyüyen ve her biri ufak yaşlardan itibaren nota

bilmemelerine rağmen enstrüman çalan bu çocukların hayatı, idealist bir müzik öğretmenin

çabalarıyla bir başarı hikayesine dönüşüyor. Belgesel ekibi de hem yetenekli küçük

müzisyenlerin hem de yaptıklarıyla onların kahramanı olan müzik öğretmeninin hikâyesine

tanıklık ederken, hayallerine de kavuşmalarını sağlıyor.

“Büyük Düşler Büyük İşler” belgeseli 5. bölümüyle 18 Ekim Pazar (yarın) saat 12.30 ve

22.00’de TRT Belgesel’de.