Poppy ve Branch kendilerini daha önce bildiklerinin ötesindeki bir dünyaya götürecek olan bir macerada altı diyara dağılmış ve Funk, Country, Tekno, Klasik, Pop ve Rock olmak üzere altı farklı müzik türüne adanmış bir değil tam altı farklı Trol kabilesi olduklarını keşfediyorlar. Dünyaları çok daha büyük ve çok daha gürültülü bir hal almak üzere.

Hard rock kraliyet üyesi olan Kraliçe Barb, babası Thrash Kralı’nın yardımıyla rock müziğinin egemenliğini sağlamak amacıyla diğer tüm müzik türlerini yok etmek ister. Poppy ve Branch de arkadaşları Biggie, Kaşmir, Saten, Cooper ve Elmas Adam ile birlikte bütün Trolleri hepsini hiçe saymak isteyen Barb’a karşı bir araya getirmek üzere diğer tüm diyarları ziyaret etmek ister.

Troller Dünya Turu’nun yönetmeni, Troller filminde ortak yönetmen olan Walt Dohrn, yapımcısı yine Gina Shay. Filmin ortak yönetmeni David P. Smith, ortak yapımcısı Kelly Cooney Cilella. Her ikisi de ilk Troller filminde görev almış. Troller Dünya Turu filminin orijinal müziği de 2016’daki Troller filmi için yaptığı şarkısı “Can’t Stop the Feeling!” ile Oscar ® adayı olan Justin Timberlake’e ait. Bestesi ise Theodore Shapiro’dan (2016 yılı Hayalet Avcıları, Şeytan Marka Giyer).