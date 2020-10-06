Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm salgın corona survivor koronavirüs
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl önce İstanbul'u esaretten kurtardı
Milli Mücadeledeki başarı, 97 yıl...
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi
Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal...
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek
Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda...
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler ya da ezilecekler
Ermenistan’ın silahlı çeteleri ya çekilecekler...
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz
İktidar Azerbaycan’a destek konusunda doğru...

TROLLER DÜNYA TURU

DreamWorks Animasyon’un 2016 yılındaki müzikal filminin devamı olan Troller Dünya Turu geri dönüyor.

TROLLER DÜNYA TURU

Poppy ve Branch kendilerini daha önce bildiklerinin ötesindeki bir dünyaya götürecek olan bir macerada altı diyara dağılmış ve Funk, Country, Tekno, Klasik, Pop ve Rock olmak üzere altı farklı müzik türüne adanmış bir değil tam altı farklı Trol kabilesi olduklarını keşfediyorlar. Dünyaları çok daha büyük ve çok daha gürültülü bir hal almak üzere.

Hard rock kraliyet üyesi olan Kraliçe Barb, babası Thrash Kralı’nın yardımıyla rock müziğinin egemenliğini sağlamak amacıyla diğer tüm müzik türlerini yok etmek ister. Poppy ve Branch de arkadaşları Biggie, Kaşmir, Saten, Cooper ve Elmas Adam ile birlikte bütün Trolleri hepsini hiçe saymak isteyen Barb’a karşı bir araya getirmek üzere diğer tüm diyarları ziyaret etmek ister.

Troller Dünya Turu’nun yönetmeni, Troller filminde ortak yönetmen olan Walt Dohrn, yapımcısı yine Gina Shay. Filmin ortak yönetmeni David P. Smith, ortak yapımcısı Kelly Cooney Cilella. Her ikisi de ilk Troller filminde görev almış. Troller Dünya Turu filminin orijinal müziği de 2016’daki Troller filmi için yaptığı şarkısı “Can’t Stop the Feeling!” ile Oscar ® adayı olan Justin Timberlake’e ait. Bestesi ise Theodore Shapiro’dan (2016 yılı Hayalet Avcıları, Şeytan Marka Giyer).

Anahtar Kelimeler:
TROLLER DÜNYA TURUDreamWorksDreamWorks Animasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.