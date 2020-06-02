Sinyalciler filminin konusu ve oyuncu kim?

Sinyalciler filmi 2017 yılında izleyiciyle buluşan ve komedi içerikli konusuyla merark edilen bir film.

SİNYALCİLER KONUSU

Hayati, yeğeninin ölümünden 3 sinyalciyi sorumlu tutar ve onlara büyük bir para cezası keser. Ancak onların bu cezayı ödeyecek paraları yoktur. Parayı bulup buluşturmak için kendilerini bir türlü dümenin içinde bulurlar. İsa’nın son akşam yemeği tablosunu satmaya çalışan sinyalciler Interpol’ün kucağına düşerler.

SİNYALCİLER OYUNCULARI

Ahmet Kapucu’nun yönettiği filmin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Tamer Karadağlı ve Mahmut Tuncer yer alıyor.