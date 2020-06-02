Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor korona corona
OHAL'in kaldırılmasından bu yana 4562 personel TSK'dan ihraç edildi
OHAL'in kaldırılmasından bu yana 4562...
Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak
Yeni normalin alternatif küresel üretim...
Azerbaycan ile vizeleri kaldıran anlaşma onaylandı
Azerbaycan ile vizeleri kaldıran anlaşma...
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 129 bin 921'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı...

Sinyalciler filminin konusu ve oyuncu kim?

Sinyalciler adlı Türk komedi filmi televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sinyalciler filminde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte detaylar...

Sinyalciler filminin konusu ve oyuncu kim?

Sinyalciler filmi 2017 yılında izleyiciyle buluşan ve komedi içerikli konusuyla merark edilen bir film.

SİNYALCİLER KONUSU

Hayati, yeğeninin ölümünden 3 sinyalciyi sorumlu tutar ve onlara büyük bir para cezası keser. Ancak onların bu cezayı ödeyecek paraları yoktur. Parayı bulup buluşturmak için kendilerini bir türlü dümenin içinde bulurlar. İsa’nın son akşam yemeği tablosunu satmaya çalışan sinyalciler Interpol’ün kucağına düşerler.

SİNYALCİLER OYUNCULARI

Ahmet Kapucu’nun yönettiği filmin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Tamer Karadağlı ve Mahmut Tuncer yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Sinyalciler FilmiBu Akşam Sinyalciler FilmiSinyalciler Filminin Konusu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.