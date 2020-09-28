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SHOW TV YENİ DİZİ ALEV ALEV İLK FRGMAN İZLE

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi, Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ nefes kesen, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday dizi ‘Alev Alev’den başrol oyuncuları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı ilk tanıtım yayınlandı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor. DEĞDİĞİ TÜM HAYATLARI DEĞİŞTİREN ALEVLER... Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

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ALEV ALEVDemet EvgarHazar ErgüçlüDilan Çiçek DenizYeni DiziIlk Fragman
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