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Şeref Sözü 2. Bölüm İlk Fragman İzle

Karalılık ve cesaret, engeller karşısında dimdik durabilecek kadar güçlü olmayı gerektirir. Şeref Sözü 2. Bölümü Çarşamba Akşamı 20.00'de Show Tv'de. ADABEYLİ ADASI'NI VE ADABEYLİ AİLESİ'Nİ BÜYÜK SIRLAR BEKLİYOR 'Adabeyli Ailesi' sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. 'Cihan Adabeyli'; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir. Ansızın Adabeyli Adası'na bir telefon gelir ve 'Cihan Adabeyli'nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan 'İsra'dır. 'İsra'nın tek bir umudu vardır; o da 'Cihan Adabeyli'dir. Adabeyli Adası'nda 'İsra'nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen şeref sözü, geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır.

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Cihan AdabeyliTolgahan SayışmanSHOW DİZİYeni DiziAşk HikayesiIsraCihan
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