Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona salgın survivor koronavirüs
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 32 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs...
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1767...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı...
Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti
Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini...
EBA uygulamasına erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı
EBA uygulamasına erişim sorunu hızla...

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜN FRAGMAN İZLE

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Anahtar Kelimeler:
Sen Çal KapımıEDAYeni BölümYENİ FRAGMAN İZLE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.