Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona salgın survivor koronavirüs
Yerli Otomobilde Gözler Türkiye’nin Üzerinde!
Azerbaycan Kökenli Profesör: “Türkiye’ye Minnettarız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 844 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN İZLE

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıNareSANCAR EFEGEDİZELVANNeslihan AtagülALACA KUŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.