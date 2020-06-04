ŞEBNEM BOZOKLU VE MERİÇ ARAL VODAFONE RED’İN SINIRSIZ UYGULAMALARI İÇİN YARIŞACAK

Ünlü oyuncular Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral, bu yıl onuncu yaşını kutlayan Vodafone Red’in “Herkes yapar ama Red’li sınırsız yapar” mottosuyla tanımladığı yeni tarifelerinin sosyal medyadaki tanıtım yüzleri olacak. Ünlü oyuncular, Instagram üzerinden #SınırYok Challenge hashtag’i ile düzenlenecek tanıtım kampanyasında, story’ler ve post’lar yoluyla birbirlerine meydan okuyarak Red müşterilerine sınırsız sunulan WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube gibi popüler uygulamalara dikkat çekecek. Özel hayatlarında da sıkı birer sosyal medya kullanıcısı olan Bozoklu ve Aral, birbirlerine sürpriz görevler vererek takipçilerine heyecanlı ve eğlenceli bir kapışmanın tanıkları olma fırsatı sunacak.

Şebnem Bozoklu, “Korona döneminde hepimiz evde kaldığımız için sosyal medyada hem arkadaşlarımızın içeriklerini takip ediyoruz, hem de kendi içeriklerimizi paylaşıyoruz. Gördüklerimizi, duyduklarımızı WhatsApp üzerinden birbirimize anlatıyoruz. Red’in sınırsız uygulamaları tam bize göre” derken, Meriç Aral da “Bizim için güzel bir fırsat oldu. Yakın arkadaşlarız ve sürekli iletişim halindeyiz. Önümüzdeki günlerde Instagram hesaplarımızda eğlence garantili hikâyeler göreceğinizi söyleyebilirim” diye konuştu.

Sınırsız sesli ve görüntülü arama

Vodafone Red, sektörde bir ilke imza atarak, en popüler uygulamaların sınırsız sunulduğu yeni portföyünü tanıttı. Red’in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger gibi en popüler uygulamalar sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabilecek. Red’liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebilecek. Red’liler ayrıca, 23 Vodafone ülkesinde yaşayan sevdikleriyle hiçbir ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabilecek, yurtiçinde ise Vodafone’lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabilecek. Ayda 59 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan yeni Red tarifelerinin internet içeriği ise 20 GB’dan başlayacak.