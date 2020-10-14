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Sadakatsiz 2. Bölüm 2. Fragmanı

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır... Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Oyuncular:

Cansu Dere (Asya) Caner Cindoruk (Volkan) Melis Sezen (Derin) Burak Sergen (Haluk) Özge Özder (Derya) Eren Vurdem (Mert) Yeliz Kuvancı (Bahar) Olcay Yusufoğlu (Serap) Nazlı Bulum (Nil) Gözde Seda Altuner (Gönül) Emir Taro Tekin (Selçuk) Alp Akar (Ali)

Anahtar Kelimeler:
SadakatsizIhanetAldatılmaDoktor AsyaCansu DereCaner CindorukMelis SezenSadakatsiz Yeni Bölüm
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