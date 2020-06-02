Ramo dizisi yeni bölümü için start verildi

Ramo bu akşam yayınlanacak mı? Ramo dizisi sezon finali mi yaptı?Ramo bu akşam yayınlanacak mı? Ramo dizisi sezon finali mi yaptı?

Her hafta salı günü ekranlara gelen Ramo dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Salgın döneminde çekimlerine ara verilen dizinin sezon finali yapıp yapmadığı internette sıkça araştırılıyor. Dizinin yapımcılarından sezon finali ve yeni bölüm tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Magazin

2 Haziran 2020 - 19:06

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Show Tv'de her salı akşamı ekranlara gelen Ramo dizisi, diğer birçok dizi gibi corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Ramo takipçileri ise dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. İşte Ramo dizisi hakkındaki tüm detaylar…

RAMO BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşamki yayın akışında Ramo dizisi yer almıyor. Ramo'nun yerine Güldür Güldür Show'un tekrarı yayınlanacak. Show TV'den veya dizinin yapımcı şirketinden yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak, corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlerde normalleşme adımları atılmaya başlandı. Ramo'nun yeni bölümlerinin Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alması bekleniyor. Yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

RAMO SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ramo 11. Bölümünde; Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır.

Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır.