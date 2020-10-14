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Ramo 16. Bölüm Fragman 2 İzle

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

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