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Payitaht Abdülhamid yeni sezon FRAGMAN İZLE

TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'in 5'inci sezonunun ilk bölümü, 9 Ekim'de yayınlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan ve Cem Özer'in rol aldığı dizinin 120'nci bölümünün ilk fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümleri heyecan ve merakla beklenen Payitaht Abdülhamid, kemik kadrosu ve yenilenen oyuncularıyla yeni sezonda izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın'ın üstlendiği yapımın yeni oyuncuları arasında İsmail Hakkı, Hakan Bilgin, Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata, Gökşin Saraç ve Mesud Uz bulunuyor.

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PayitahtAbdülhamidYeni SezonTrt 1
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