NETFLIX, ADAM MCKAY’İN YENİ FİLMİ DON’T LOOK UP’IN HEYECAN VERİCİ OYUNCU KADROSUNU DUYURDU Don’t Look Up insanlığı, gezegeni yok etmek üzere olan bir kuyruklu yıldız konusunda uyarmak için dev bir medya turuna çıkmak zorunda olan alt kademeli iki astronotun hikayesini izleyiciye sunacak.

15 Ekim 2020 Perşembe 12:24