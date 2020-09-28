MUSTAFA VE MARİA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Maria ile Mustafa 4. Bölüm Özeti: Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken bir bebekleri olacağını öğrenen Mustafa, mutlu olmaları için zor bir karar verir. Feriha gizlice öğrendiği bu kararı Kudret’e yetiştirir. Mustafa’nın verdiği kararı öğrenen Kudret, Maria’yı da alıp konağa yerleşmesini önerir. Nadire ile Nihat, bu defa Nisan ve Rüzgar yüzünden karşı karşıya gelmek zorunda kalırlar! Diğer yandan Gonca, Maria ile Mustafa’yı öldürmeye çalışan Galip’le yüzleşir. Mustafa’nın Maria için kızını boşayacağını öğrenen Haşmet harekete geçer. Mustafa’nın verdiği önemli karar ortaya çıkınca, başta Gonca olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar!