Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona salgın survivor koronavirüs
Yerli Otomobilde Gözler Türkiye’nin Üzerinde!
Azerbaycan Kökenli Profesör: “Türkiye’ye Minnettarız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine mektup
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 844 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan...

Menajerimi Ara Yeni Bölüm İlk Fragman İzle

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraYeni BölümFerizBoran KuzumDijleAhsen EroğluDeniz Can AktaşIlk Fragman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.