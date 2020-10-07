Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 166. Bölüm survivor salgın koronavirüs corona
İstanbul'da örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz
İstanbul'da örnek bir filyasyon hizmeti...
Aliyev: Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan dışına çıkamaz
Aliyev: Sorun, Azerbaycan ile Ermenistan...
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda...
Son 10 günde 147 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Son 10 günde 147 PKK/YPG’li...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Menajerimi Ara Yeni Bölüm İlk Fragman İzle

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraYeni BölümİLK FRAGMAN İZLEDİCLEBarışMenajerDiziStar Dizi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.