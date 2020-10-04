Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu
Türkiye'de son 24 saatte 1502...
Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fatih'in portresinin ön gösterimine katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fatih'in...
Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı
Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi...
Suriye'de terör bölgeleri ya söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz kendimiz yaparız
Suriye'de terör bölgeleri ya söz...

Menajerimi Ara Yeni Bölüm 2. Fragman İzle

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraYeni BölümDijleKIRAÇDİCLECanan ErgüderAhsen EroğluDeniz Can Aktaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.