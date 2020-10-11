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Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda can kaybı 10'a çıktı
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Menajerimi Ara 8. Bölüm 2. Fragman İzle

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Menajerimi Ara dizisi ''Mayda'' kim?
Menajerimi Ara dizisi ''Mayda'' kim?
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Dizle Istifa EttiDicle Ve BarışMayda Ajansı Aldı MıMenajerimi AraBarış FalayMayda Kim
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