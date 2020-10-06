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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN İZLE

Safiye ve Gülben yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

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Masumlar ApartmanıSAFİYEGÜLBENTrt1 DiziYeni BölümBircan SokulluZEYNEP FARAH ABDULLAH
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