Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona salgın survivor koronavirüs
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 32 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs...
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1767...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı...
Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti
Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini...
EBA uygulamasına erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı
EBA uygulamasına erişim sorunu hızla...

Masumlar Apartmanı 3.bölüm fragman izle

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTrt 1Fragman3.bölüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.