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MasterChef Zeynep Yılmazok kimdir?

MasterChef Zeynep Yılmazok kimdir?

Zeynep Yılmazok, 36 yaşında. İşletmeci. Dört çocuk sahibi olan Zeynep Hanım, küçük bir kafe işletiyor. Ve kafesinde tüm tatlılarını, yemeklerini her şeyini kendisinin yaptığını söyledi. MasterChef 2020’de rakiplerinin farklı tekniklere sahip olabileceğini fakat el lezzeti ile onlardan daha iyi yapabileceğine inanıyor. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çok küçük yaşlardan beri mutfakta vakit geçirdiğini söyleyen Zeynep Hanım, annesinin izin vermemesine rağmen annesi evde olmadığı zamanlar denemeler yaparmış.

Anahtar Kelimeler:
MasterchefZeynep Yılmazok Kimdir
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