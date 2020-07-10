Masterchef Türkiye yeni sezon yarışmacıları belli oldu

TV8'de ekranlara geldiği ilk günden bu yana izleyenlerin büyük hayranlıkla takip ettiği MasterChef hasreti 18 Ağustos Pazar akşamı sona eriyor. Dünyaca ünlü üç şefin yer alacağı MasterChef'te yeni tanıtım ise dikkatleri çekmeyi başardı.

Survivor konseyinde Masterchef Türkiye ile ilgili açıklamada bulundu. Acun Ilıcalı, MasterChef yeni sezonun 17 Temmuz Cuma akşamı başlayacağını söyledi. İlginç bir yarışmacı profilinin olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, “Miami’den kadın bir yarışmacı var, Los Angeles’tan gelenler, Afrika’dan gelenler” dedi. Acun’un açıklaması dışında Masterchef yarışmacıları hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.