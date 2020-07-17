Masterchef Türkiye Walison Fonseca kimdir?

TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan fenomen yarışmanın bu sezon kadrosundaki isimlerden biri olan Walison Fonseca, 1985 doğumlu olarak biliniyor ve 35 yaşında. Modellik yapmaktadır. Melisa Pınar isimli bir Türk ile evli olan yarışmacının ayrıca bir kızı bulunmaktadır. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ile sürekli seyahat halinde olduğu gözlemlenen yarışmacı aynı zamanda sporla da ilgileniyor.