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Masterchef Türkiye Walison Fonseca kimdir?

Sosyal medyada adından söz ettiren Brezilyalı model Tv8'in sevilen yarışmasının yeni sezon kadrosunda yer alacak. Peki, Masterchef'in Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? Masterchef Walison Fonseca nereli, evli mi? İşte hakkında merak edilenler…

Masterchef Türkiye Walison Fonseca kimdir?

TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan fenomen yarışmanın bu sezon kadrosundaki isimlerden biri olan , 1985 doğumlu olarak biliniyor ve 35 yaşında. Modellik yapmaktadır. Melisa Pınar isimli bir Türk ile evli olan yarışmacının ayrıca bir kızı bulunmaktadır. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ile sürekli seyahat halinde olduğu gözlemlenen yarışmacı aynı zamanda sporla da ilgileniyor.

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