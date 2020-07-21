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MasterChef Tanju Sarıdikmen kimdir?

n MasterChef 2020'de birçok kişiyi geçen Tanju Sarıdikmen, mutfaktaki hünerlerini sergiledi ve şefleri etkilemeye çalıştı. Y

MasterChef Tanju Sarıdikmen kimdir?

Tanju Sarıdikmen, 31 yaşında. Aşçı. 1989 İstanbul doğumlu olan Tanju Sarıdikmen, son beş yılda profesyonel olarak aşçılık yaptığını belirtti. Mesleği çok severek yaptığını söyleyen Tanju Sarıdikmen, yemek yapmanın kendisi için aşk gibi bir şey olduğunu anlattı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Tanju Sarıdikmen, Pendik'te ikamet ettiğini, Büyükada'da yaşadığını belirtti. İlk yemeğini 11 yaşında yaptığını, ondan bu zamana kadar mutfakta olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

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