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MasterChef Deniz Mutlu kimdir?

Deniz Mutlu, MasterChef Türkiye 2020 ilk turunda şeflerin karşısına çıkan yarışmacılardan biri.

MasterChef Deniz Mutlu kimdir?

Deniz Mutlu, 26 yaşında. Psikolog olan Deniz Mutlu, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini belirtti. Danilo şefin sorusu üzerine Mehmet şef için “Şahane. Mehmet şef anlatılmaz yaşanır. Ben de yaşıyorum. Somer şefin enerjisine hayranım. Küpesine bayılıyorum.” Dedi. Sonra olarak Danilo şef, psikolog olarak ben nasılım diye sordu.  Deniz Mutlu “Siz çok renklisiniz. Seçilirsem sizle ça ça ça oynamak istiyorum” dedi. Neden MasterChef sorusuna ise “Bayılıyorum. Atmosferinize, enerjinize, her şeyinize bayılıyorum. Ve burada olmam gerektiğini düşünüyorum.” diyerek cevap verdi.

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