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MasterChef Ayla Sönmez kimdir?

Ayla Sönmez, MasterChef Türkiye 2020 ilk turunda şeflerin karşısına çıkan yarışmacılardan biri.

MasterChef Ayla Sönmez kimdir?

Ayla Sönmez, 45 yaşında. Öğretmen. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi mezunu olan Ayla hanım, okul öncesi öğrencilere drama ve dans eğitimi veriyormuş. Mutfakta iyi olduğunu düşünen Ayla Sönmez, MasterChef olacağına inanıyor. Mutfak aşkının genetik olduğunu söyleyen Ayla Sönmez'in baba tarafı Hataylı, anne tarafı Adanalı imiş. 15 yaşında pasta börekle başladığını, sonrasında mutfağa geçtiğini söyleyen Ayla hanım, dağınık çalıştığı için annesinin istemediğini belirtti. "Madem öğretmenim. Yemek nasıl yapılıyor öğretmeye geldim" sözleri ile MasterChef Türkiye'de iddialı olduğunu söyledi.  

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