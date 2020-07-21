Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor salgın
Türkiye krizlere karşı daha etkin refleksler verebilme imkanına kavuştu
Türkiye krizlere karşı daha etkin...
ABD 'önlenebilir' Kovid-19 salgınında Çin’i ikiyüzlülükle suçladı
ABD 'önlenebilir' Kovid-19 salgınında Çin’i...
Türk halkına olan sevgim sır değil
Türk halkına olan sevgim sır...
YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak
YKS tercihleri 6-14 Ağustos'ta yapılacak
Bizim milliyetçiliğimiz ülkenin çıkarları üzerine inşa edilmiş bir milliyetçiliktir
Bizim milliyetçiliğimiz ülkenin çıkarları üzerine...

MasterChef Arem Yüce kimdir?

MasterChef 2020'de birçok kişiyi geçen Arem Yüce, mutfaktaki hünerlerini sergiledi ve şefleri etkilemeye çalıştı

MasterChef Arem Yüce kimdir?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş. Bugün yapacağı yemeğin adı ise “Kuzuların Sessizliği”. Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyledi. Aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye’de tamamlamaya geldiğini belirtti. MasterChef Türkiye’de on altı yarışmacı arasına girerse finale kalacağını iddia etti.  Yaptığı yemeklerin tadına bakan kişilerin kendisini MasterChef’e katılmaya teşvik ettiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
MasterchefArem Yüce Kimdir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.