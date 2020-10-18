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Maria ile Mustafa 7. Bölüm 2. Fragmanı

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyor. Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, “Maria ile Mustafa”nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

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