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Kırmızı Oda 7. Bölüm İlk Fragman İzle

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya Tülin Özen Burak Sevinç Meriç Aral Halit Özgür Sarı Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı Baran Can Eraslan

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Kırmızı OdaBinnur KayaGerçek HikayelerPsikiyatri KliniğiTV8 DİZİAcun Medya
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